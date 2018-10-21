انتهى عقدها ونزل لها ساند فكيف تكتب مهنتها في حساب المواطن ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

تساءلت مواطنة بشأن موقفها من حساب المواطن، حيث كانت موظفة ولكن انتهى عقدها ونزل لها “ساند”؛ فكيف تكتب مهنتها في البرنامج؟

ورد خدمة عملاء حساب المواطن على الاستفسار بالقول: “إنه يجب التوجه إلى تعبئة واستكمال الطلب والدخول إلى الإفصاح عن الدخل ثم تغيير الحالة الوظيفية إلى لا يوجد وظيفة، ومن ثم عمل حفظ، ثم الإفصاح عن دخل ساند باختيار نوع الدخل: غير ذلك- نوع الدخل: مخصص من برنامج ساند، والإفصاح عن الدخل ومن ثم حفظ”.

جدير بالذكر أن شروط الأهلية في البرنامج تتضمن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.