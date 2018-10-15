انخفاض أسعار النفط عالميًّا 2 %

المواطن - متابعة
أكدت بيانات التداولات، انخفاض أسعار النفط العالمية، أمس الأحد، بنحو 2% على خلفية بيانات معهد البترول الأميركي حول زيادة ملحوظة في مخزونات المواد الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت، بنسبة 1.95% إلى 81.47 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر بنسبة 1.76% إلى 71.88 دولار للبرميل.
وبحسب معهد البترول الأميركي، قفز احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 9.7 مليون برميل، أو بنسبة 2% إلى 413.7 مليون برميل.
مختارات
بيان سعودي حازم : اقتصادنا مؤثر في العالم .. أي إجراء سيواجه برد أكبر
حساب المواطن يرد على مواطنة طلبت الاستفادة من الدعم