انخفاض أكثر من المتوقع باحتياطيات النقد الأجنبي في الصين

المواطن - متابعة

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي مع انخفاض اليوان أكثر أمام الدولار، وسط توترات تجارية متزايدة مع أميركا.

وبينت أرقام البنك المركزي الصيني، أمس الأحد، أن الاحتياطيات نزلت 22.69 مليار دولار في سبتمبر إلى 3.087 تريليون دولار مقارنة مع تراجع بلغ 8.23 مليار في أغسطس.

وتوقع اقتصاديون أن تنخفض الاحتياطيات 5 مليارات إلى 3.105 تريليون دولار، بحسب “رويترز”.

وهبط اليوان للشهر الـ6 على التوالي في سبتمبر مع استمرار قوة الدولار.