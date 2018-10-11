انخفاض الدولار ينعش أسعار الذهب

انخفاض الدولار ينعش أسعار الذهب

2018/10/11
الساعة 1:05 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

انتعشت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم جراء التراجع الذي شهدته العملة الأمريكية (الدولار).
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % لتصل إلى 1198.04 دولار للأونصة.
في حين ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % لتصل إلى 1201.6 دولار للأونصة.
ومن المعادن النفيسة الأخرى أظهرت الأرقام ارتفاع أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % لتصل 14.38 دولار للأونصة.


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