انخفاض الدولار ينعش أسعار الذهب

المواطن - متابعة

انتعشت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم جراء التراجع الذي شهدته العملة الأمريكية (الدولار).

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % لتصل إلى 1198.04 دولار للأونصة.

في حين ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % لتصل إلى 1201.6 دولار للأونصة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى أظهرت الأرقام ارتفاع أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % لتصل 14.38 دولار للأونصة.