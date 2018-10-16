انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال محرم بنسبة 35%

المواطن - الرياض

كشفت بيانات وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر المحرم 1440 هـ بلغت 9.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 14.8 مليار ريال.

وعزت الوزارة، تراجع الصفقات العقارية خلال شهر المحرم 1440هـ، إلى انخفاض كل من الصفقات السكنية بنسبة 32%، والتجارية بنسبة 44%.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر خلال شهر المحرم من عام 1440هـ، وبلغت قيمتها 8.4 مليار ريال وبنسبة تصل إلى نحو 88% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 486.9 مليون ريال.

وكانت قيمة الصفقات العقارية قد سجلت انخفاضاً قدره 15% خلال عام 1439هـ ما يعادل 31.1 مليار ريال، مقارنة بعام 1438هـ، مواصلة بذلك انخفاضها للعام الرابع على التوالي.