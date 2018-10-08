انخفاض ملموس في درجات الحرارة بعد وعكات سهيل غير الاعتيادية

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن درجة الحرارة بدأت بوتيرة محسوسة وواضحة في الانخفاض.

وتوقع المسند أن تشهد عدد من المدن الأسبوع الحالي النزول عن سقف الأربعينات، وذلك بعد شهر من حرارة عالية تزامنت مع وعكات سهيل غير الاعتيادية.

وفي سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين.

وتوقعت الأرصاد وجود سماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع طقس رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.