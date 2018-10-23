انطلاق أولى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار.. عالم واحد

المواطن - الرياض

بدأت أولى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان: عالم واحد. هل يستطيع قادة الأعمال والحكومات وضع رؤية مشتركة للمستقبل؟.

وكانت الرياض قد شهدت قبل قليل انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وسط حضور محلي وعربي ودولي مميز.

ومن المقرر أن يتحدث في الجلسة الأولى كيريل ديمتريف؛ الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، ولبنى العليان؛ الرئيس التنفيذي لشركة العليان، وياسر الرميان؛ مدير عام صندوق الاستثمار السعودي، وخلدون خليفة؛ مدير عام مبادلة للاستثمار.

وقال الرميان، خلال الجلسة الأولى، نريد تحقيق صناعة محلية قوية مثل السياحة والترفيه ونستهدف أن يكون حجم صندوق الاستثمارات تريليوني ريال عام 2030.