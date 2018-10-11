انطلاق الجولة السعودية الأولى للمبارزة النسائية بمشاركة 30 لاعبة

المواطن - واس

أنهى الاتحاد السعودي للمبارزة كافة الاستعدادات، لبطولة الجولة السعودية الأولى للمبارزة النسائية تحت 20 سنة، التي ستبدأ غداً في الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم للبنات بالرياض ، بمشاركة 30 لاعبة في أولى بطولات الموسم المحلي.

وكلّف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية 15 متطوعة للعمل في البطولة، في حين وصل اليوم طاقم تحكيم البطولة من الإمارات والبحرين وهم العنود السعدي وأشواق حيدر وزينة ميقاتي.

من جهتها أعربت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة للشؤون النسائية رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد العربي ، والمشرفة على البطولة، عن سعادتها وفخرها بمشاركة اللاعبات في البطولة الأولى ضمن روزنامة المنافسات المحلية، لاسيما بعد النتائج الجيدة التي حققنها في البطولة العربية التي أقيمت في الأردن الشهر قبل الماضي، حيث كانت أول مشاركة سعودية للفتيات وقد حققن ميداليات فضية وبرونزية على المستوى الفردي والمنتخبات ، وقدمن أفضل أداء ومستوى لمنتخبات الفتيات رغم الفترة القصيرة التي خضن فيها التدريب ومنافستهن لمنتخبات لها فترات طويلة في مجال التدريب للمبارزة.

ونوهت سمو الأميرة بالدعم الذي تجده رياضة المبارزة خاصة النسائية وبقية الألعاب والرياضات من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية برئاسة معالي المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ و نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبمتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل شؤون التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية الوطن الغالي التي تشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلي والعالمي.