انفجار لحظي للأبخرة يسبب حريقًا في خزان محطة وقود بسكاكا

انفجار لحظي للأبخرة يسبب حريقًا في خزان محطة وقود بسكاكا

2018/10/23
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1790
0
طباعة
المواطن - سكاكا

باشر الدفاع المدني في سكاكا، أمس الاثنين، حريقًا شب في خزان إحدى محطات الوقود.

وأوضح المدني أن الحريق جاء إثر انفجار لحظي لأبخرة الوقود، فيما لم ينتج عن الحادث وقوع أية إصابات.

وبينت صور جهود رجال المدني في السيطرة على الحريق عبر إطفاء النيران بالمعدات المخصصة لمثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق، أخمد مدني حائل حريقًا اندلع في منزل بحي المحطة، ويعود السبب إلى التماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحادث وإخراج 4 من أفراد الأسرة، فيما أصيب رجل وطفلة، نُقلا للمستشفى، وهما بصحة جيدة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :