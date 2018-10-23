انفجار لحظي للأبخرة يسبب حريقًا في خزان محطة وقود بسكاكا

المواطن - سكاكا

باشر الدفاع المدني في سكاكا، أمس الاثنين، حريقًا شب في خزان إحدى محطات الوقود.

وأوضح المدني أن الحريق جاء إثر انفجار لحظي لأبخرة الوقود، فيما لم ينتج عن الحادث وقوع أية إصابات.

وبينت صور جهود رجال المدني في السيطرة على الحريق عبر إطفاء النيران بالمعدات المخصصة لمثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق، أخمد مدني حائل حريقًا اندلع في منزل بحي المحطة، ويعود السبب إلى التماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحادث وإخراج 4 من أفراد الأسرة، فيما أصيب رجل وطفلة، نُقلا للمستشفى، وهما بصحة جيدة.