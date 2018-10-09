انفجار مستودع ذخيرة يهز أوكرانيا

المواطن - متابعة

شهدت مدينة تشيرنيغوف الأوكرانية، صباح اليوم، انفجاراً ضخمًا وقع في مستودع للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة.

وجاء في بيان صدر عن دائرة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه : “في الساعة 3:30 صباح اليوم الثلاثاء وصلت معلومات من رئيس الترسانة السادسة مفادها أن انفجاراً وقع في أراضٍ تقنية داخل منطقة التجمع السكني إيتشنيا في مقاطعة تشيرنيغوف”.

وأضاف أن السلطات العسكرية اتخذت إجراءات أمنية خاصة في عموم المقاطعة وعلى طول الحدود مع روسيا.

وقد توجه رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان إلى مكان الانفجار.