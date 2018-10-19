انقطاع الكهرباء كاد يشمل مناطق أوسع لولا هذه التقنية

المواطن - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن انقطاع الكهرباء ليلة أمس عن بعض المناطق بسبب الصواعق كان يمكن أن يتوسع ليشمل مساحات واسعة من المملكة لولا وجود أنظمة للتحكم في الشبكات.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء إن نظام التحكم والشبكات في الشركة حافظ على استقرار الغالبية العظمى من الشبكة، مشيرًا إلى أنه تم فحص الخطوط بعد تعرضها للصواعق والتأكد من سلامتها.

وفي وقت سابق من فجر اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها تمكنت من إعادة التيار بعد انقطاع الكهرباء عن تبوك وضبا وعدد من المناطق الشمالية لعدة ساعات.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قدمت اعتذارها للمشتركين في منطقة تبوك وبعض مناطق شمال المملكة بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة التقلبات الجوية مما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي من الخدمة.

وأوضحت السعودية للكهرباء أنه تم البدء في إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين، فيما يجري العمل في الوقت الحالي على مبادلة الأحمال وإصلاح العطل الفني بالشبكة من قبل فرق الصيانة والطوارئ لإعادة الخدمة لباقي المشتركين المتأثرين.

وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ في الميدان تبذل قصارى جهدها لسرعة إعادة الخدمة لكافة المشتركين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لضمان تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة، مُعربةً في الوقت نفسه عن أسفها لمثل هذه الانقطاعات الخارجة عن إرادتها.

وكانت المملكة تعرضت لموجة أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول في العديد من المناطق فيما استنفر الدفاع المدني لمواجهة أية طوارئ أو حوادث.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر وجَّه 5 تنبيهات متقدمة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تمتد حتى العاشرة من ليل الأمس وتشمل مساحات واسعة من مناطق مكة المكرمة، تبوك، عسير، الباحة وجازان.