انقطاع متكرر للكهرباء بحي القويعية الجنوبية في أبوعريش

المواطن- فهدالقحطاني - أبوعريش

تضرر عدد من سكان حي القويعية الجنوبية بمحافظة أبوعريش من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم.

وذكر المواطنون أن هذا الانقطاع مستمر من بعد صلاة الجمعة أمس وقد تسبب في عطب بعض الأجهزة الكهربائية بمنازل السكان نتيجة انقطاع التيار وعودته ما بين الدقيقة والدقيقتين.

وتساءل الأهالي عن سبب انخفاض جودة الخدمة لدى شركة الكهرباء رغم الدعم والدخل الذي ينهال عليها.

وطالب المواطنون من الجهات المسؤولة البحث مع الشركة عن أسباب انقطاع التيار بهذه الطريقة وحل المشكلة.