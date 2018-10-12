انهيار أرضي يقتل 31 في أوغندا ويشرد المئات

المواطن - متابعة

قتل ما لا يقل عن 31 شخصا على الأقل في انزلاق أرضي بشرق أوغندا فيما شرد المئات بعد انهيار منازلهم.

وحدث الانهيار الأرضي عصر يوم الخميس في بلدة بوكالاسي عند سفح جبل إلجون عقب هطول أمطار غزيرة.

وقال مارتن أور مفوض إدارة مواجهة الكوارث ”معظم الناس حوصروا في السوق، ودفع الانهيار كتلا صخرية ضخمة إلى النهر الذي فاض على ضفتيه وجرفت المياه الناس بعيدا“.

وأضاف :” هناك أشخاص تشردوا ويحتاجون مأوى وغذاء وجميع أشكال الدعم الأخرى، ونحن ننقل هذه المساعدات إلى المنطقة”.

ويمتد الموسم المطير في هذا الجزء من أوغندا، والذي يبعد نحو 250 كيلومترا عن العاصمة كمبالا والقريب من الحدود مع كينيا، من سبتمبر أيلول إلى ديسمبر كانون الأول.

وتسبب انهيار أرضي في نفس المنطقة عام 2010 في مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا.