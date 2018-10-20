بأمر الملك .. إنهاء خدمات 3 ضباط برئاسة الاستخبارات العامة

بأمر الملك .. إنهاء خدمات 3 ضباط برئاسة الاستخبارات العامة

2018/10/20
الساعة 1:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 35
التاريخ : 10 / 2 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة الضباط التالية أسماؤهم: 1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح. 2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع. 3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي .
ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


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