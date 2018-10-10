باختصار.. حقيقة انقطاع الإنترنت في العالم غداً!

المواطن - الرياض

رد المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي باختصار على شائعة انقطاع الإنترنت في العالم غدًا الخميس.

وأوضح السبيعي أن سبب إشاعة انقطاع الإنترنت أنه سيحدث تحديث لمفاتيح التشفير التابعة لخوادم المواقع (DNS) لشبكة الإنترنت العالمية فقط.

وشدد على أنه لن يكون هناك تأثر على خدمة الانترنت أو انقطاعها.

ويوم أمس كشف المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عادل أبو حيمد، حقيقة انقطاع الإنترنت بعد يوم 11 أكتوبر الجاري.

وأوضح أبو حيمد في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن الجهات المختصة والمسؤولة عن نطاقات الإنترنت عالميًّا خططت لهذا التغيير منذ أكثر من عام، واستعدت لهذا التغيير عبر نشر تفاصيل هذه الخطوة على موقعها الرسمي ليتم تداول هذه المعلومات بدون فهم واضح لهذا وهو ما سبب حالة الجدل.

ولفت إلى أنه كان مقررًا تنفيذ هذا التغيير العام الماضي، ولكن تم تأجيله ليكون أكثر سلاسة وإعطاء فرصة لأنظمة العالم لتحديث أنظمتها، مضيفًا أن الإنترنت مقبل على تطوير تحدث في المرة الأولى ومن شأنها تأمين المعلومات وهو تغيير عالمي مرتبط بأهم خدمات الإنترنت ومحصور للجهات التي لم تقم بتحديث أسماء النطاقات لأكثر من سنة.

وتابع أن الهيئة تواصلت مع مستخدمي الإنترنت المرخص لهم ليكنوا على استعداد تام لتحديث الأنظمة ولهذا التغيير، متوقعًا أن يكون التأثير شبه معدوم عدا للجهات التي لم تُحدث أنظمتها فقط.