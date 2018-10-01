باصريح يكشف نقطة ضعف الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعرب بندر باصريح عن حزنه لتوديع نادي الاتحاد منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد التعادل السلبي أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ32.

وقال مدرب نادي الاتحاد في المؤتمر الصحافي عقب مباراة الوصل الإماراتي في كأس زايد: “عانى فريقي من تراجع اللياقة البدنية، وخضنا مباراتين خلال 5 أيام فقط، إلى جانب إصابة بعض اللاعبين”.

وتابع باصريح تصريحاته قائلًا: “لكنني خرجت بإيجابيات وسلبيات كثيرة من تجربتي القصيرة مع الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد وحزني الأكبر عدم إسعاد جماهير الفريق بالتأهل إلى الدور الثاني للبطولة العربية”.

واختتم مدرب الاتحاد تصريحاته قائلًا: “سوف أجلس مع المدرب الجديد للاتحاد، لتقديم تقريري عن الفترة التي عملت فيها مع الفريق، وهناك جوانب كثيرة سوف أتحدث معه فيها، وفي مقدمتها العامل اللياقي، وهو شيء مهم جدًّا للفريق”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد ودع منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله سلبيًّا مع نظيره الوصل الإماراتي في إياب دور الـ32؛ نظرًا لتعادل الفريقين إيجابيًّا في مباراة الذهاب التي أُقيمت في جدة.

وواصل الاتحاد نتائجه المخيبة للآمال، حيث فشل في تحقيق أي فوز هذا الموسم، بعدما خسر لقب السوبر السعودي أمام الهلال، وهُزم في 3 مباريات وتعادل في لقاء بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب تعادلين أمام الوصل في كأس زايد.