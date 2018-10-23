بالأرقام .. أليمان الاتفاق يسحب البساط من عموري

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم الأوروغوياني برايان أليمان، لاعب نادي الاتفاق، في التفوق رقميًّا على بعض من نجوم الأندية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة بعد نهاية الجولة السادسة.

واختار موقع SOFA SCORE اللاعب أليمان ليكون النجم الأبرز في الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي حيث عرض الموقع بعض الإحصائيات عن أليمان، والتي جاءت كالتالي بعد تفوقه الواضح على النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب الهلال:

مرر اللاعب أليمان الكرة بنسبة دقة وصلت إلى 79%، بينما مرر عموري بنسبة دقة وصلت إلى 81%.

كذلك نجح أليمان في صناعة تمريرتين حاسمتين، بينما صنع عموري تمريرة واحدة، وواصل نجم الاتفاق تألقه، حيث تدخل على الخصوم وحصل على الكرة في تسع مناسبات وراوغ بمهارة خمس مرات، بينما حصل عموري على الكرة خمس مرات وراوغ مرة واحدة فقط بشكل ناجح.

وكان أليمان سجل هدفًا من ضمن السداسية والتي فاز بها الاتفاق على الأهلي في الجولة السادسة، بينما أُصيب عموري خلال مباراة فريقه الهلال ضد نادي الشباب في الشوط الأول.