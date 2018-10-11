بالأرقام .. الأرجنتين نالت نصف علامة من 6 مباريات بالرياض

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب الأرجنتيني اليوم مباراته السابعة في العاصمة الرياض، وذلك عند مواجهة المنتخب العراقي في المباراة الأولى ضمن مباريات الدورة الرباعية الدولية.

وكان منتخب الأرجنتين خاض قبل مواجهة اليوم ست مباريات بالتمام والكمال في مدينة الرياض من قبل، حيث نجح في الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين وخسر مباراة واحدة فقط.

كما سجل المنتخب الأرجنتيني في المباريات الست والتي خاضها في الرياض 12 هدفًا وسكنت شباكه أربعة أهداف فقط.

وستكون المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني اليوم في الدورة الرباعية، أمام المنتخب العراقي، ثم ستكون المباراة الثانية أمام المنتخب البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جدة.

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني عن منتخب بلاده في البطولة الرباعية، بسبب اعتذاره عن خوض أي مباراة دولية منذ إقصاء الأرجنتين من بطولة كأس العالم في روسيا من دور ثمن النهائي.

سبق لمنتخب الأرجنتين الفوز ببطولة كأس العالم مرتين عامي 1978 في الأرجنتين وفي عام 1986 بالمكسيك.