بالأسماء.. التعليم تدعو 831 متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة

المواطن - الرياض

دعت وزارة التعليم 831 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية، خلال يومي الأربعاء والخميس 23- 24/ 1/ 1440هـ.

وكانت وزارة التعليم، أعلنت الشهر الماضي عن فتح التقديم للمواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وسيكون التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أوضح في وقت سابق أن وزارة التعليم تستهدف في إعلانها، حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، وحملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين، والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية، ثم حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ثم حملة مؤهل البكالوريوس الجامعي المنتسبين الحاصلين على الدبلوم التربوي.

ولفت إلى أن الترشيح سيكون وفق الأولوية لحملة البكالوريوس التربوي المنتظمين ثم حملة البكالوريوس غير التربوي ويليهم حملة البكالوريوس التربويون بنظام الانتساب. وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي أهمية الالتزام بالمواعيد والأوقات المحددة ومتابعة الوسائل الإعلامية الرسمية لوزارة التعليم والجهات المختصة التي سيعلن من خلالها نتائج الترشيح من أجل استكمال إجراءات التعيين.

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