بالأسماء.. التعليم تعتمد تعيين ونقل 980 معلماً ومعلمة

المواطن - الرياض

أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية قراراً يقضي بتعيين ٦٨٣ معلماً ومعلمة على المستوى الرابع وقراراً آخر يقضي بنقل ٢٩٧ معلماً ومعلمةً إلى المستوى السادس من الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي الذي هنأ باسم وزارة التعليم المعينين والمعينات والمنقولين والمنقولات للمستوى السادس متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

أسماء المعينين والمعينات (هنا).

أسماء المنقولين للمستوى السادس (هنا).