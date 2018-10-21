بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 22 متقدماً ومتقدمة على وظائفها للمطابقة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (22) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال ونساء) والمعلنة في 17-1-1440هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم, في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة وذلك ليوم الاثنين الموافق 13-2-1440هـ ولمدة يوم واحد فقط ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على برنامج “جدارة” من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين للمطابقة​

أسماء المدعوات للمطابقة ​