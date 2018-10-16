بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 63 متقدمًا على الوظائف العامة للمطابقة النهائية

​أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 63 من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 17-1-1440هـ ، على موقع الوزارة الإلكتروني، كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم , في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8-2-1440هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 9-2-1440هـ ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وقالت وزارة الخدمة المدنية إن ذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية اﻹلكتروني.

وطلبت وزارة الخدمة المدنية من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية .

– أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف. ‎