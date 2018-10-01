بالأسماء.. منح 60 مواطنًا ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بالدم 10 مرات

المواطن - واس

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لـ60 مواطنًا؛ لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه (10) مرات، وهم:

الرقيب محمد حامد مدله المطيري، رئيس رقباء عبدالعزيز عبدالرحمن حمد الرشيد، الرائد زامل سبهان عبدالعزيز السبهان، عبدالكريم فاران فرحان العنزي، الرقيب فني بندر عبدالرحمن سلطان القحطاني، رئيس الرقباء وليد عبداللطيف ناصر المعشوق، الرقيب أول سعيد حميد معتوق المالكي، الرقيب أول فني نايف صلت مطر المطيري، العريف إبراهيم محبل غلاب العتيبي، وكيل الرقيب فرحان عايض دبسان القحطاني، وكيل الرقيب فني بندر خالد رمضان السويلمي، الرقيب محمد راشد حمود الجاسر، الرقيب رمزي محمد مسفر الغامدي، العقيد ركن سفيان عبدالله صالح الفواز، الرائد مسفر وحبر محسن العجمي، العريف حمدان سلامة خلاف القاسمي، وكيل الرقيب عبدالعزيز عبدالكريم عبدالله السويد، النقيب طيار محمد ناصر سعيد الأسمري، الرائد رائد حمود ناصر العصيمي، النقيب أحمد محمد عبدالله الصفيان، وكيل الرقيب تركي مرعي سعيد القحطاني، الرقيب أول توفيق صنهات عايض العتيبي، وكيل الرقيب عايض سلطان فرج القحطاني، الرقيب أول فني محمد عبدالله علي الأسمري، الرائد فني فواز عبدالعزيز محمد الشليفي، الرقيب بحري محمد عبدالله محمد مجرشي، الرائد بدر محمد علي الشريف، الرقيب أول عبدالله محمد زامر الشهري، وكيل الرقيب ماجد هادي سالم المطيري، الرائد سطام حسين سعيد القحطاني، وكيل الرقيب وليد غرمان سعد الشهري، الرقيب أول أحمد صالح أحمد الحربي، الرقيب خالد عبيد عبدالله السبيعي، الرائد ياسر سعود شبيلي الشبيلي، الرقيب أول عبدالله يحيى ساعد المالكي، الملازم أول بحري علي عبادي جهامة الزهراني، الرائد طيار طارق عبدالله دخيل الناجم، العريف فهد عبدالعزيز سعيد العريفي، الملازم أول سعيد حلاص سعيد القحطاني، العريف فيصل جويسر مقبل العنزي، العريف خالد مناور سطاء العيبي، وكيل الرقيب تركي عبدالله نشاء القحطاني، الرائد خالد عبيد غثيث العنزي، الملازم أول خالد مصبح محمد الخالدي، الرقيب خالد سعد مطر الشمري، وكيل الرقيب صالح بريك عبدالله القرني، صالح محمد دخيل القرني، عبدالحكيم دهش عبدالرحمن التويجري، مساعد معيض رضيمان العنزي، فهد سعود فهد أبو دبيك، منصور صالح نجيم المطيري، محمد راشد سليمان المسعود، نايف محمد عبدالله الدوسري، خالد منصور ضيف الله العصيمي، عبدالله محمد عبدالعزيز الخثعمي، محمد حسن محمد العسيري، خالد عطا الله ناصر الراشد، عبدالعزيز بدر إبراهيم البدر، سلطان يحيى محمد عالي، صالح محمد عوض الغامدي.