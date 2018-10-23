بالأهازيج.. لاعبو الأخضر يحتفلون بالفوز الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

غمرت الفرحة لاعبي المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بعد الفوز على الصين بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا المُقامة حاليًا في إندونيسيا.

وخيم التعادل السلبي على مباراة الأخضر والصين حتى الدقيقة 81، عندما تمكن البديل عبدالمحسن القحطاني من تسجيل هدف الفوز، ليُحقق المنتخب السعودي الفوز الثاني على التوالي في البطولة الآسيوية.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقاطع فيديو لاحتفالات لاعبي الأخضر بالأهازيج أثناء عودتهم إلى مقر إقامة البعثة.

ويستعد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لمواجهة نظيره المنتخب الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، يوم الجمعة المقبل، ويأمل الأخضر الفوز والمنافسة على اللقب القاري، لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.

📹 | لاعبو الأخضر الشاب، وأفراح وأهازيج أثناء عودتهم إلى مقر إقامة البعثة، بعد الفوز على منتخب الصين ضمن كأس آسيا.. 🇸🇦💚💚💚#الطريق_إلى_بولندا#معاك_يالأخضر#AFCU19 pic.twitter.com/44BJ8U7MYU — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 23, 2018