بالإنفوجرافيك.. تعرف على فوائد بطاقة أولوية

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن بطاقة أولوية، هي بطاقة تسهل لحاملها الحصول على الخدمات الصحية وتغني عن التعريف عن حالته المرضية في كل زيارة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن بطاقة أولوية توفر مجموعة من الفوائد منها:

– تسهيل الإجراءات المقدمة داخل بعض الأقسام.

– أولوية الحصول على الخدمة وتقليل مدة الانتظار في بعض الخدمات.

– المساعدة على التنقل داخل المنشأة.

– المساعدة على التواصل

– التنسيق لصرف الأجهزة والأدوية

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي، أنه يمكن الحصول على هذه البطاقة من خلال مكاتب تجربة المريض بمستشفيات وزارة الصحة.