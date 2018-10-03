بالتعاون مع جمعية الجودة غرفة الرياض تطلق دبلوم الجودة

المواطن - شريفة الأسمري

قامت الجمعية السعودية للجودة بالرياض بالتعاون مع غرفة الرياض، بإطلاق دبلوم الجودة لعام ١٤٤٠بمقر الغرفة الذي يهدف إلى تأهيل الخريجين بمجال الجودة.

وأوضح الدكتور محمد بن سعد العوني المشرف العلمي لدبلوم الجودة ورئيس فريق الجمعية السعودية للجودة، أن هذا الدبلوم سوف يؤهل كوادر وطنية متخصصة بمجال الجودة مما يساهم بتعزيز مفهوم الجودة بالمملكة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن الجمعية وفقا لمهامها التي حددها مجلس الوزراء تعنى بنشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها وتأهيل القطاعين الحكومي وغير الحكومي لممارسة الجودة. كما رحب بالمنتسبين والمنتسبات بالدبلوم وشكر غرفة الرياض على هذا التعاون المثمر.