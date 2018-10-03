بالتفاصيل.. التعلیم تفتح باب التقدیم على 5030 وظیفة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، أنها ستتعاقد الأسبوع القادم مع 6 شركات حراسة أمنية، لتوفير 5030 حارسًا أمنيًّا للعمل بمدارس البنين والبنات، وأن باب التقديم على ھذه الوظائف سيفتح في الأسبوع القادم.

وأوضح مدير إدارة التوظيف بالإدارة العامة للأمن والسلامة، يوسف القحطاني، أن وظائف الحراسات الأمنية التي ستطرح الأسبوع القادم موزعة على جميع أنحاء المملكة، وأن الأولوية للتوظيف فيھا سيكون لموظفي الأجر اليومي الذي استُغني عنھم وعددھم 3600 موظف وموظفة.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أنھا تخطط لتوفير حراسات أمنية لـ35 ألف مدرسة بكافة المناطق، وأنھا ستكلف شركات متخصصة لتوفير الحراسات الأمنية لمدارسھا؛ بھدف توفير الحماية للمعلمين من الاعتداءات، مبينة أن التجربة ستشمل في مرحلة أولى مدارس الرياض والقصيم، ثم تعمم التجربة على بقية مدارس المملكة.