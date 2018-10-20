بالتفاصيل.. غرفة الرياض تعلن عن أكثر من 500 وظيفة بالقطاع الخاص

المواطن - الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر مركز التوظيف، عن توفر 251 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص (شركة ستيلكيس الجريسي المحدودة، وشركة أسواق بنده، وشركة مركز الطب المتقدم للتخصصات الدقيقة، وفندق الريتز كارلتون، وشركة صناعات العيسى، وشركة لش، وشركة لاند مارك العربية، وشركة مركز الطب المتقدم للتخصصات الدقيقة، وشركة أبناء حمد بن ناصر العباد للتجارة، ومجمع عيادات تجديد الصحة والجمال، والشركة العالمية للصناعات الحديثة، ومؤسسة ركن سانية)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشركات:

1- شركة ستيلكيس الجريسي المحدودة.

2- شركة أسواق بنده.

3- شركة مركز الطب المتقدم للتخصصات الدقيقة.

4- فندق الريتز كارلتون.

5- شركة صناعات العيسى.

6- شركة لش.

7- شركة لاند مارك العربية.

8- شركة مركز الطب المتقدم للتخصصات الدقيقة.

9- شركة أبناء حمد بن ناصر العباد للتجارة.

10- مجمع عيادات تجديد الصحة والجمال.

11- الشركة العالمية للصناعات الحديثة.

12- مؤسسة ركن سانية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 21/ 10/ 2018م، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 25/ 10/ 2018م.

طريقة التقديم: طريقة التقديم تختلف من شركة لأخرى ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: (هنا) ولمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي (هنا).