بالتفاصيل.. مسك الخيرية تعلن بدء التقديم لبرنامج مسك بلومبرج التدريبي التعاوني

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية (مسك الخيرية) بدء التقديم لبرنامج (مسك بلومبرج التدريبي التعاوني في لندن)، والتي تتكون مدته من ثلاثة أشهر، ومن الممكن حصول بعض المشاركين المميزين على العروض الوظيفية بعد انتهاء فترة البرنامج، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج:

1- برنامج التقنية (لندن / نيويورك):

– نعمل بجد وجهد في بلومبرج لنخلق التغيير في عالم التقنية ولنكون الأفضل والأسرع والأكفأ في السوق التنافسي للخدمات التقنية.

– نقدم هذه الفرصة التدريبية لمن يتمتعون بالمهارات البرمجية العالية، حيث يمكنهم البرنامج من تلقي التدريب العملي على المشاريع الفعلية ابتداءً من حساب نسبة المخاطرة حتى تطوير التطبيقات ومنصات التواصل تحت إشراف الخبراء والمحترفين.

2- برنامج البيانات العالمية (لندن):

– يقدم برنامج البيانات العالمية للمشاركين فرصة خوض التجربة الفعلية للمنتجات والخدمات التي تقدمها بلومبرج، فضلًا عن اكتساب المعارف في مجال الأسواق المالية وأسواق البيانات. وسيعمل المشاركون في هذا البرنامج على توفير البيانات وتحديثها وحفظها فيما يتعلق بالإيرادات الثابتة والأسهم والسلع والمشتقات المالية والتسعير وسوق العملات الأجنبية والإحصاءات الاقتصادية والتمويل والطاقة وغيرها.

– وسيتعرف المشاركون على ما تقدمه بلومبرج عن كثب من خلال حلقات النقاش والفعاليات الاجتماعية والخيرية التي تعقدها بلومبرج.

3- برنامج المنتجات المالية (لندن):

– إذا كان لديك الشغف في الإدارة المالية والأخبار والتقنية، فهذه الفرصة مناسبة لك! سيتدرب المشاركون في هذا البرنامج على إدارة التحليل والمبيعات التي تدعم عملاء “محطة بلومبرج” بصورة مباشر، كما سيتم تعيين مشرف لكل مشارك لتلقي التدريب المناسب، وبعد انتهاء التدريب في مجال الأسواق المالية والحلول التحليلية التي تقدمها بلومبرج سيتمكن المشاركون من التعامل مع العملاء مباشرةً سواءً للإجابة على استفساراتهم أو تطوير خصائص المنتجات.

كما يتيح هذا البرنامج الفرصة للمشاركين للتعاون مع المتدربين الآخرين في مختلف المشاريع، فضلًا عن مقابلة العديد من القادة الناجحين وحضور الكثير من الأنشطة والفعاليات.

ملف التحضير للتقديم: (هنا)

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي فضلا اضغط (هنا).