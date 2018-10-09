بالتفاصيل.. وظائف قيادية وإدارية شاغرة لدى شركة موبايلي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار قانوني أول: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو المجالات ذات الصلة.

– المدير التنفيذي- طلبات المنتج وإدارة التشغيل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، هندسة علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– مدير عام التدقيق الخاص: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، والاقتصاد، والمالية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال).

– مدير تدقيق الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، أو علوم الحاسب الآلي، أو إدارة الأنظمة).

– مدير التدقيق المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإدارة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).