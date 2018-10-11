بالتفاصيل.. 14 وظيفة إدارية شاغرة في شركة زين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير عمليات المرافق الفنية.

. مدير أداء الأعمال ودعم القرار.

. أخصائي الموازنة العامة.

. محلل أول قبول الفواتير والأصول الثابتة.

. أخصائي ضمان الإيرادات.

. أخصائي أول التدريب والتطوير.

. محلل أول الموازنة العامة.

. مدير تحليلات البيانات.

. أخصائي التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة.

. أخصائي PMO التجاري.

. أخصائي المشتريات التجارية.

. مدير اللوائح الفنية.

. مدير القنوات الإلكترونية.

. محلل أول مشتريات الخدمات العامة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2018م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).