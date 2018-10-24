بالتفاصيل.. 8 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. المساعد للخدمات الخاصة.

. أخصائي القنوات وتطبيقات دعم الأعمال.

. مدير عام تطبيقات التكنولوجيا والبنية التحتية.

. محلل أول الوصول- تحسين الراديو.

. أخصائي أول الوصول- تحسين الراديو.

. مستشار العقود القانونية.

. مسؤول الإنتاج.

. المدير الاستشارات التنظيمية.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2018م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).