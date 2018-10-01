بالخطوات.. كيفية ضبط فيس آي دي في هواتف آبل الجديدة

المواطن - متابعة

تُسهل بصمة الوجه في هواتف أبل الجديدة عملية فتحها وإغلاقها والتعامل مع التطبيقات بطريقة سلسة وآمنة في الوقت ذاته، لاسيما مع التطبيقات المتعلقة بالدفع الإلكتروني مثل أبل باي والمعاملات المالية عبر آي تيونز.

ونستعرض فيما يلي بالخطوات كيفية ضبط وتعيين بصمة الوجه في “آي فون إكس إس” و”آي فون إكس إس ماكس” و “آي فون إكس آر”:

1- اذهب إلى “إعدادات” ثم “Face ID & Passcode”.

2- ادخل كلمة المرور، في حال لم يكن لديك، أنشئ واحدة.

3- ستظهر شاشة فيس آي دي، اتبع التعليمات وانقر على “ابدأ”.

4- تأكد من وضع وجهك بشكل صحيح داخل الدائرة، لتتمكن الكاميرا وأجهزتها الاستشعارية من عمل مسح لوجهك.

5- بعد التقاط صورة لوجهك، أدر وجهك في الاتجاهات الأخرى لالتقاطها أيضاً.

6- عند انتهاء عملية المسح، اضغط على “Ok” للتأكيد، لتبدأ استعمالها بهاتفك.