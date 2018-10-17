بالساطور والسيف.. جريمة شنعاء لـ 7 أشخاص ذبحوا شقيقين بالسودان

المواطن - متابعة

أصدرت محكمة الأبيض الجنائية في ولاية شمال كردفان غرب السودان، قرارًا يقضي بالإعدام شنقًا حتى الموت قصاصًا، بحق 7 متهمين قتلوا شقيقين طعنًا وضربًا بالساطور والسيف.

وجاء القرار بعد توصل المحكمة إلى إدانة المتهمين تحت طائلة القتل العمد، وتمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص، وفقًا لما نشرته صحيفة “المجهر السياسي” المحلية اليوم الأربعاء.

وحسب قضية الاتهام، فإن المتهمين كان قد تم توقيفهم بلائحة اتهام تتعلق بالاشتراك في قتل شقيقين طعنًا وضربًا بالساطور والسيف، وذلك في أعقاب مشاجرة وقعت بين المتهمين في نزاع حول أراضٍ زراعية.

يذكر أن المتهمين قاما بضرب الضحيتين حتى فارقا الحياة، وفور وقوع الحادث هرعت الشرطة إلى قرية تقع في ريف الأبيض، وألقت القبض على المتهمين، بيد أن الآخرين أنكروا ارتكابهم للحادثة، إلا أن شهود عيان أكدوا وقوع الحادثة، وبعد استماع المحكمة للبينة المقدمة، أصدرت حكمها الآنف ذكره.