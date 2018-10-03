بالصور.. أمير الجوف يصطحب وزيري الثقافة والتجارة بجولة على آثار المنطقة

المواطن - الجوف

التقى أمير منطقة الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وبحث أمير الجوف مع وزيري الثقافة والتجارة عددًا من الموضوعات المتعلقة بمشروعات المنطقة والمبادرات والخطط المستقبلية ضمن الخطة التنموية للمنطقة وما يتواكب مع برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030م.

بعد ذلك قام أمير منطقة الجوف وضيفاه بجولة على عدد من المواقع الأثرية والتاريخية؛ شملت مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلعة مارد التاريخية، وبحيرة دومة الجندل السياحية، ومتحف الجوف الوطني بمحافظة دومة الجندل.

من جانبهما، أعرب وزيرا الثقافة والتجارة والاستثمار عن سعادتهما بما شاهداه من معالم شاهدة على تاريخ المنطقة.