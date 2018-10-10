بالصور.. الفريق الحربي يدشن سلسلة محاضرات عن أهمية سرية المعلومات والوثائق الرسمية

المواطن - الرياض

دشن قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأربعاء غرة شهر صفر لعام ١٤٤٠هـ، الحملة التوعوية لسلسلة محاضرات عن أهمية سرية المعلومات والوثائق الرسمية وعدم نشرها، والتي انطلقت من مقر قيادة القوات بالرياض، لتواصل الحملة نشاطها في جميع أفرع قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة وفق برنامج معد لذلك.

وحضر تدشين الحملة نائب قائد قوات الطوارئ الخاصة سعادة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري ومدير الإدارة العامة لشؤون العمليات والتدريب سعادة اللواء خالد بن عبدالله الزاحم وجميع مديري الإدارات بالقيادة وعدد من الضباط والضباط الخرجين والأفراد.

وقد استهل معاليه في بداية كلمته بالترحيب بمنسوبي القوات من ضباط وضباط صف وأفراد، وشدد على أهمية سرية المعلومات المتداولة في مجال العمل وحفظها من النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها وعقوبة من يتداول مثل هذه الصور أو الوثائق أو المقاطع والتي لا تخدم الصالح العام.

وأشار إلى أنه من الأحرى برجل الأمن أن يكون أحرص من غيره بسرية ما يصل إليه من معلومات ووثائق رسمية، وأن من يخالف ذلك سوف يكون عرضةً للجزاء والمسؤولية حسب ما قضت به التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، وقبل نهاية الكلمة وجّه معاليه كلمة خصها لأبنائه الضباط الخريجين من دورة ٤٧ من الجامعيين الذين انضموا حديثًا لقوات الطوارئ الخاصة بالحذر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في نقل أو تداول أي وثائق أو صور أو معلومات أمنية، وقال لهم: “الآن أصبحتم رجال أمن ضباط على قدر من المسؤولية، ومحاسبون على تصرفاتكم؛ فالحذر الحذر”.

ثم اختتم معاليه كلمته بالنصح والدعاء لعموم الحضور من ضباط وأفراد، وحث على الاستفادة من هذه الحملة.

وبعد مغادرة معالي قائد القوات الصالة بدأت المحاضرة الأولى المعدة للحملة، والتي تتناول عددًا من المحاور، ألقاها مدير إدارة الشؤون القانونية بالقيادة العقيد سماح بن زايد المطيري على الضباط والضباط الخرجين والأفراد، تحت عنوان (الحملة التوعوية لحفظ وسرية تداول المعلومات والوثائق الرسمية).