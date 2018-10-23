بالصور..”المواطن” توثق حضور ولي العهد مؤتمر مستقبل الاستثمار

المواطن - تصوير: عبدالإله الخيبري

وسط حضور دولي لافت سياسيا واقتصاديا، شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحضور في بعض فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم في الرياض.

وقد شملت قائمة المشاركين في فعاليات اليوم الأول مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الأفريقية والعربية والآسيوية من ضمنها الأردن البحرين والإمارات العربية المتحدة ولبنان وإثيوبيا والغابون والسنغال وغيرها.

وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار التي تأتي هذا العام تحت شعار خارطة طريق للقرن الثاني والعشرين قد افُتتحت فعالياتها صباح اليوم بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما شارك في النقاشات عدة شخصيات بارزة أخرى، منها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي سيرجي غوركوف.

اتفاقيات مليارية

وسوف يشهد المنتدى توقيع 25 اتفاقية بقيمة إجمالية 212 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 56.5 مليار دولار أمريكي، حيث تم اليوم توقيع 15 اتفاقية لصالح شركة أرامكو بقيمة إجمالية تجاوزت 34 مليار دولار كما تم توقيع 3 اتفاقيات لصالح وزارة النقل والهيئات التابعة لها بقيمة 14.4 مليار دولار فيما ستشهد جلسات الباقية التوقيع على الاتفاقيات الأخرى.

زخم عالمي

ويعكس الزخم الكبير لمبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الأول رسالة قوية وسريعة تثبت بأن الحملات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة لم تؤثر بأي طريقة كانت على الاقتصاد السعودي.

كما أن حضور العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية وعلى رأسهم ملك الأردن وولي عهد البحرين ورؤساء وزراء باكستان والإمارات ونائب رئيس وزراء إثيوبيا لمبادرة مستقبل الاستثمار، يؤكد مجددًا على مكانة المملكة الهامة في المنطقة والعالم، ويبرهن بصورة لا تدع مجالا للشك أن حلفاء المملكة وأصدقاءها لا يتأثرون أبداً بأي محاولات لتشويه صورة المملكة، فحضور الزعماء وكبار السياسين مؤشر قوي على فشل تلك المحاولات.