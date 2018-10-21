صور .. ضبط شقة سكنية استخدمتها عمالة وافدة لتجهيز أطعمة غير صحية بالمجاردة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

ضبطت بلدية محافظة المجاردة أمس شقة سكنية استخدمتها مجموعة من العمالة المخالفة لتجهيز الأطعمة داخل الشقة بشكل يخالف الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضح رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن البلدية داهمت إحدى الشقق السكنية التي تستغلها العمالة الوافدة في تحضير الأطعمة وذلك في بيئة تفتقر للنظافة والاشتراطات الصحية وذلك إثر متابعة الفرق الرقابية الصحية لهم.

وأشار إلى أنه بعد أن تم رصد الموقع تم توجيه المراقبين الصحيين للموقع مباشرة وضبط العمالة التي تقوم بتجهيز هذه الأطعمة وبيعها فيما بعد على المواطنين والمقيمين، إذ تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد والأدوات والمعدات، وأفاد بأنه تم إغلاق الموقع والقبض على العمالة .

وأكد المحجاني حرص البلدية على تقصي العمالة الوافدة التي تبيع هذه المواد الغذائية لمنعها وتطبيق العقوبات اللازمة، واستمرارية اكتشاف هذه العمالة المخالفة من خلال الجهود الميدانية الرقابية الشاملة.