بالصور.. لاقى مصرعه غرقًا.. انتشال جثة طفل من أحد الأودية بجازان

المواطن - علي شيبان

انتشلت قوات الدفاع المدني عصر، أمس السبت، جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في أحد الأودية بمحافظة صامطة بجازان والتي شهدت هطول أمطار غزيرة وسيول.

ووفق التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” فالطفل (ض. ح. ن) البالغ من العمر(11) قد غرق في وادي تعشر بمحافظة صامطة في أحد المياه الراكدة حتى انتشله رجال الدفاع المدني.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان المقدم يحيى القحطاني “وردنا بلاغ عن غرق طفل بمياة راكده بمحافظة صامطة وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق طفل سعودي بمياه راكدة بوادي تعشر حيث تم إخراجه من قبل الفرقة بحالة وفاة ونقله الى مستشفى صامطه العام.

الجدير بالذكر أن الغريق يدرس بالصف الخامس الابتدائي ويسكن بمحافظة الطوال بالحد الجنوبي من جازان.