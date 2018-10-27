بالصور.. مدني مكة يطبق خطة للطوارئ ويباشر التعامل مع البلاغات

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد،نايف الشريف، أن الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء، اليوم الجمعة، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة وكانت من متوسطة إلى غزيرة تم تطبيق خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقا والتي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا”وتم تمرير البلاغ للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ و تشغيل غرفة التنسيق كذلك نشر وحدات الإنقاذ بكامل تجهيزاتها على جميع أنحاء مكة.

في ذات السياق باشرت الإدارة عدة بلاغات عن احتجاز بداخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها عن حيث تركزت البلاغات في كل من الشرائع والراشدية والمغمس كذلك وجود تجمعات للمياه في بعض الاحياء تم تمرير البلاغات للجهات المعنية في حينه و لم ينجم عن الامطار اي اصابات في الأرواح ولله الحمد

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه الكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابته عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها راجين السلامة للجميع.