بالعلامة الكاملة.. الأخضر إلى ربع نهائي الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا ونظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2018، بفوز الأخضر الشاب بثلاثية مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي مُتصدرًا مجموعته.

وبدأ الأخضر الشاب مباراة الصين بتشكيل مكون من؛ نواف الغامدي، خليفة الدوسري، نايف الماس، مخير الرشيدي، سالم السليم، حامد الغامدي، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي، عبدالعزيز الضويحي، صافي الزقرتي وعبدالمحسن القحطاني.

وانتهى الشوط الأول بتأخر المنتخب السعودي بهدف دون رد أمام طاجيكستان، وانتفض لاعبو الأخضر مع بداية أحداث الشوط الثاني، وتمكن صافي الزقرتي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65.

وأضاف صافي الزقرتي الهدف الثاني له وللأخضر في الدقيقة 70، وبعد مرور 3 دقائق سجل فرج الغشيان الهدف الثالث في شباك طاجيكستان، ليتأهل المنتخب السعودي إلى الدور ربع النهائي وهو متصدر المجموعة، بعد حصوله على العلامة الكاملة.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الثالثة في الدور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا 2018، يوم الاثنين المقبل.