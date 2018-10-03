بالفيديو.. أول تعليق من جامعة بيشة على موقعة القرود

المواطن - بيشة

علقت جامعة بيشة، منذ قليل، على مقطع فيديو متداول يظھر مجموعة من القرود وھي تتسلق سور مبنى كلية البنات ببلقرن وتجوب في فنائه وتلھو فوق الكراسي التي تكسر بعضھا، وسط صراخ طالبات الكلية.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن اقتحام القرود لمبنى الكلية جاء بسبب خطأ في فتح أحد أبواب السياج الحديدي الذي سبق تنفيذه بارتفاع مترين والمحيط بالكلية؛ ما تسبب في دخول القرود.

وأضافت الجامعة في بيانھا أنه على الرغم من أن المشكلة انتھت منذ زمن، فإن جامعة بيشة تعتزم فتح تحقيق لمعرفة المتسبب في ھذه الواقعة ومعاقبته.

وكانت مقاطع فيديو متداولة أظهرت عبث وهجوم القرود على كلية البنات في بلقرن التابعة لجامعة بيشة؛ مما تسبب في إصابة الطالبات بحالة من الفزع.