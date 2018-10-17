بالفيديو.. الدببة القطبية تهاجم سكان بلدة روسية.. والشرطة تتدخل

المواطن - أميرة محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، مقطع فيديو، رصد لحظة ملاحقة دب قطبي شرس لرجل في شارع بلدة روسية نائية قبل أن تتدخل الشرطة لإنقاذه.

وفي الفيديو يظهر دب يطارد أحد السكان المرعوبين، ويحاصره قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق الرصاص، ورغم هرب الدب وهو يبدو جريحًا قبل أن يسقط على الجليد، تقول السلطات إنها لم تصب الدب وإنه انزلق على الجليد الموحل.

ووفقًا للتقارير، فإن الدببة في العادة تنجذب إلى صناديق القمامة، ولكنها تظهر أحيانًا على أبواب المباني السكنية، وأحيانًا داخلها.

ويعيش سكان بلدة “ديكسون” الروسية في رعب من قطيع من الدببة القطبية التي تتجول في الشوارع بحثًا عن وجبتها التالية، وتتدخل الشرطة المسلحة وتطلق الطلقات التحذيرية لإخافة الدببة القطبية، ولكن القانون لا يسمح لهم بقتلها ما لم يهاجم الحيوان المفترس إنسانًا، ويُعرض حياته للخطر بشكل واضح.

إلا أن الطلقات التحذيرية لا تكفي لإبقاء الحيوانات البرية بعيدة لمدة طويلة، حيث يدفعها الجوع للعودة بحثًا عن الطعام مرة أخرى.