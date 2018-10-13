بالفيديو.. الرئيس الشيشاني يمنح “حبيب محمدوف” وسام المواطن ‏الفخري

المواطن - أميرة محمد

بحفاوة بالغة استضاف رمضان قديروف -رئيس جمهورية الشيشان- بطل العالم في الفنون القتالية المختطلة UFC حبيب نور محمدوف، تكريماً له بعد انتصاره على اللاعب الأيرلندي كونور ماكغريغور، في النزال الذي جمع بينهما الأحد الماضي، ضمن منافسات الوزن الخفيف لبطولة العالم في الفنون القتالية المختطلة UFC229 بولاية نيفادا الأمريكية.

ونظم الرئيس الشيشاني -على هامش الاستقبال- مأدبة عشاء فاخرة على شرف حبيب، كما قلده وسام المواطن الفخري في الشيشان، وقدم له هدايا قيمة منها سيارة فارهة، حسب ما أكدته وسائل إعلام روسية.

يذكر أن النزال الذي جمع بين حبيب وماكغريغور، قد انتهى باستسلام الأخير في الجولة الرابعة، بعد أن قام حبيب بخنقه ليجبره على الاستسلام، مثلما وعد المقاتل الروسي قبل النزال.

الملاكم الروسي حبيب نور محمدوف، لم يكن الشخصية الرياضية الأولى التي حرص الرئيس الشيشاني على استضافتها وتكريمها، وسبق أن كرم اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في يونيو الماضي، على هامش مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.