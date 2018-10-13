بالفيديو.. تأهب في سلطنة عمان استعدادًا لشبح إعصار لبان

المواطن - متابعة

واصل الإعصار “لبان” تقدمه باتجاه سلطنة عُمان، اليوم السبت، مصحوبًا بأمطار غزيرة على جانب من سواحل السلطنة.

يأتي هذا وفق ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد يوم من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني تراجع تصنيف “لبان من إعصار إلى عاصفة مدارية.

وأعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار إنقاذ طاقم سفينة تجارية مكون من 8 أشخاص علقت سفينتهم بين الصخور نتيجة الأمواج العاتية بولاية سدح.

كما أطلقت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالسلطنة تحذيرًا للمواطنين بضرورة توخي الحذر والبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.