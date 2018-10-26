بالفيديو.. تعرف على جبل طويق عن قرب.. رمز شموخ وهمة السعوديين

المواطن - الرياض

شبّه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، همة السعوديين بسلسلة جبال طويق والتي تعد معلما جغرافيا من معالم المملكة، وتمتد من منطقة نجد وحتى الربع الخالي جنوبا.

وأجرى برنامج ترند السعودية على قناة “إم بي سي” زيارة إلى هذه الجبال الشامخة، واستعرض عن قرب معالم هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن، بعد أن أصبحت حديث العالم أجمع.

وسمي طويق بهذا الاسم لأنه يطوق المنطقة من حوله ويسورها ويحميها، وهو رمز للشجاعة والشهامة والعراقة عبر التاريخ، ومن شدة إعجاب العرب بهذا الجبل العريق خلدوه في أشعارهم.

وللجبل دلالات خاصة فهو أحد المعالم الجغرافية الطبيعية التي تحتضنها المملكة، وهو قلب إقليم اليمامة التاريخي وإقليم نجد، وطويق تصغير لكلمة طوق يستخدمه العرب للتمليح وهي عادة قديمة عند العرب.

ويحيط الجبل بإحدى أجمل صحارى العالم، ويستطيع القادم من الغرب نحو الرياض أن يرى بوضوح امتداد التشكيلات الصخرية للجبل على طول الطريق.

تاريخيًّا تركزت معظم حواضر منطقة نجد حول الجبل وعلى الأودية الممتدة على جوانبه، وكان اسمه في الجاهلية “جبل العارض” أو “عارض اليمامة” وظل هذا الاسم معروفًا حتى العصور الحديثة، ويشكل “طويق” حاجزًا بين قرى سدير من الشرق وقرى الوشم من الغرب، ويحتل وادي البطين الجزء الغربي من سلسلة طويق الشامخة.

ويضرب المثل بطويق نظير القوة وعدم اللين حتى إن الكلمة أصبحت تستخدم بمعنى الرفض.

ويبقى الجبل شامخًا في تحديه لعوامل الطقس ومرور العصور، كذلك همة السعوديين التي لا تنهزم ولا تحركها رياح.

تعرف على سلسلة جبال طويق عن قرب..

الزميل بسام الدخيل والتفاصيل#ترند_السعودية pic.twitter.com/lHYCrp6ymY — ترند السعودية (@TrendKSATv) October 25, 2018