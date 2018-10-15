فيديو.. سقوط كوميدي لـ ديمبلي خلال تدريبات الديوك

المواطن - أميرة محمد

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو طريف خلال تدريبات أبطال كأس العالم.

وظهر خلال الفيديو لاعبو المنتخب الفرنسي خلال التدريبات، وكان قد انفجر الجميع في الضحك بسبب لقطة بين كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وعثمان ديمبلي لاعب برشلونة.

وحاول جناح برشلونة قطع الكرة قبل أن تصل إلى مهاجم باريس سان جيرمان، إلى أن ديمبلي سقط أرضًا، ليضحك جميع لاعبي المنتخب وخاصة مبابي.

يذكر أن ديوك فرنسا سيلتقون مع المنتخب الألماني الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات دوري الأمم الأوروبية.