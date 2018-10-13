بالفيديو.. لحظة مغادرة القس الأمريكي الأراضي التركية

بالفيديو.. لحظة مغادرة القس الأمريكي الأراضي التركية

2018/10/13
الساعة 10:52 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

غادر القس الأمريكي، أندرو برانسون، مساء أمس الجمعة، الأراضي التركية، متوجهًا إلى ألمانيا ومنها إلى الأراضي الأمريكية، عقب إطلاق سراحه من قبل القضاء التركي، إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية.

وكانت محكمة الجنايات الثانية في ولاية “أزمير” التركية قد أمرت بسجن برانسون 3 أعوام و 1.5 شهر، بموجب المادة 220/7 من قانون البلاد، غير أنها أمرت بإطلاق سراح القس بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.

http://https://www.youtube.com/watch?v=JFgsTZIyNz4

 

 


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