بالفیدیو.. تصادم جماعي على طریق القریات – طبرجل بسبب الغبار

المواطن - الشمالية

شھد طريق القريات – طبرجل ، أمس الخميس، عددا من الحـوادث المرورية بسبب العواصف الرملیة الشديدة التي شهدتها المنطقة الشمالیة خلال الساعات الماضية.

ووثق مقطع فیديو جرى تداوله حـادث تصادم جماعي لأكثر من سیارة نقل كبیرة، وتوقف الحركة المرورية على الطريق بسبب شدة العاصفة.

وكانت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة توقعت في تقريرھا عن حالة الطقس الیوم ھطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثیرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقیة على مناطق تبوك، حائل، القصیم، الجوف، الحدود الشمالیة، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقیة على مناطق الجوف.