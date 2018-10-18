بالم تكشف عن هاتف ذكي يقاوم الماء والأتربة.. هذه مواصفاته

المواطن - متابعة

كشفت شركة “بالم” هاتفها الذكي Palm الصغير، الذي يمتاز بمقاومة الماء والأتربة وفقًا لمعيار IP68.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الهاتف الذكي الجديد يأتي بشاشة 3.3 بوصة وبوزن لا يتعدى 62.3 جرام، ويزخر بالعديد من التجهيزات التقنية، التي يمكنها منافسة هواتف الفئة المتوسطة، ويمتاز بوظيفة ملاءمة البيانات مع هواتف أبل آيفون وأجهزة أندرويد.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام جوجل أندرويد 8.1 بما في ذلك تطبيق المساعد الرقمي Assistant، مع معالج كوالكوم 435 وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجا بايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجا بايت، وكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد معيار 802.11 b/g/n لشبكة WLAN اللاسلكية (2.4 جيجا هرتز) وتقنية الجيل الرابع من الاتصالات الهاتفية الجوالة LTE، ويمكن إلغاء قفل الجهاز عن طريق وظيفة التعرف على الوجه.

وتروج الشركة الأميركية لهاتفها الذكي الجديد بتجهيزه ببطارية سعة 800 مللي أمبير ساعة، تكفي الاستعمال العادي لمدة 8 ساعات. وبتفعيل وضع Life فإن شحنة البطارية تدوم يومًا كاملًا.

ولم تكشف بالم عن موعد طرح أو سعر الهاتف الذكي Palm الجديد.